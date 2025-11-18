«Я ненавижу журналистов»: Гульназ Асаева обрушилась с критикой на СМИ из-за ее связей с бывшим

Известный татарский певец Вилли (Вильдан Шамсутдинов) и его супруга, звезда башкирской и татарской эстрады, Гульназ Асаева, оказались в центре внимания из-за распространившихся слухов о возможном разводе. Поводом для спекуляций стали публикации пары в социальных сетях, которые некоторые поклонники интерпретировали как намек на сложности в отношениях.
В интервью Розе Хайруллиной Вилли пояснил, что они с супругой действительно часто выступают раздельно, но это связано исключительно с профессиональной деятельностью. Он отметил, что после совместного тура их творческие пути несколько разошлись из-за различия в художественных направлениях. При этом артист подчеркнул, что в семейной жизни все благополучно, а частые разъезды связаны с напряженным рабочим графиком. Также он добавил, что они с женой распределяют обязанности по уходу за дочерью Диной, чередуя поездки.
Гульназ Асаева в своем личном телеграм-канале выразила возмущение в связи с публикациями в СМИ, основанными на ее старых интервью. Артистка резко осудила действия журналистов, которые, по ее словам, вырывают информацию из контекста и публикуют устаревшие материалы о ее бывшем молодом человеке. Она предупредила, что если вторжение в ее личную жизнь продолжится, то последуют соответствующие меры.
— Хочется ругаться матом просто… Как же я ненавижу журналистов, которые вытаскивают материал, который я давала тысячу лет назад и выкладывают это сейчас… Идиотизм чистой воды… Вырывают из контекста, пишут, что вздумается! Зла не хватает… Если продолжат лезть в личную жизнь мою, их ждут последствия, — разразилась негодованием Асаева.
