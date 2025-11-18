«Я ненавижу журналистов»: Гульназ Асаева обрушилась с критикой на СМИ из-за ее связей с бывшим

В интервью Розе Хайруллиной Вилли пояснил, что они с супругой действительно часто выступают раздельно, но это связано исключительно с профессиональной деятельностью. Он отметил, что после совместного тура их творческие пути несколько разошлись из-за различия в художественных направлениях. При этом артист подчеркнул, что в семейной жизни все благополучно, а частые разъезды связаны с напряженным рабочим графиком. Также он добавил, что они с женой распределяют обязанности по уходу за дочерью Диной, чередуя поездки.