МЧС: поиски Максима Зеньковича были осложнены метеоусловиями

«Место, где был обнаружен ребенок, не было приоритетным при поиске. Там непроходимая болотистая местность, где взрослые мужчины проваливались и не могли идти. А первоначально мы были нацелены на поиски живого ребенка, в приоритете были другие места, которые обследовались, — дорожки, дороги в лесу, лесной массив, где было больше шансов найти его живым», — сказал Метельский.