МЧС: поиски Максима Зеньковича были осложнены метеоусловиями

«Условия были крайне сложные, была неблагоприятная метеообстановка, очень сильный туман, периодические дожди и повышенная влажность», — сказал он.
По его словам, место, где обнаружили тело мальчика, не было приоритетным при проведении поисковых мероприятий.
«Место, где был обнаружен ребенок, не было приоритетным при поиске. Там непроходимая болотистая местность, где взрослые мужчины проваливались и не могли идти. А первоначально мы были нацелены на поиски живого ребенка, в приоритете были другие места, которые обследовались, — дорожки, дороги в лесу, лесной массив, где было больше шансов найти его живым», — сказал Метельский.
Анализ поисковой операции
Метельский отметил, что в настоящее время проводится анализ данной поисковой операции.
«Что-то говорить по поисковой операции в Березинском районе пока сложно и немного рано. Сейчас проводится анализ проведенных мероприятий. Поисковые работы проводились под руководством органов внутренних дел», — сказал он.
Замначальника отряда отметил, что органы и подразделения МЧС осуществляли техническое обеспечение поисков.
Использование беспилотников
Метельский рассказал, что такие погодные условия осложнили использование беспилотников на первоначальном этапе поисков.
«При проведении поисковых работ очень большую роль играют беспилотные летательные аппараты. Но именно в Березинском районе в первые дни поиска из-за сильного тумана, влажности они не давали практически эффекта, хотя все наши беспилотники оснащены мощными видеокамерами, тепловизионными камерами, которые видят тепловой след, даже белок на дереве. Но в тех условиях даже это не позволило нам быстро найти Максима», — сообщил он.
Помощь волонтеров
Метельский также подчеркнул, что поиски подростка были очень масштабными — в них участвовали более трех тысяч человек.
«Хочется сказать огромное спасибо волонтерам, поисково-спасательным отрядам, которые вместе с нами работают. Мы говорим на одном языке, используем одно программное обеспечение, одинаковые карты и одинаковые трекеры», — подчеркнул он.
Дождь мешал поисковым собакам
По словам Метельского, плохая погода не позволила полноценно использовать возможности поисковых собак.
«Когда идет дождь, следовой запах смывается, особенно когда неизвестна точка входа, что здесь ребенок пропал, а просто лесной массив по площади нужно отрабатывать», — сказал он.
Авиация
Замначальника отряда уточнил, что использование авиации МЧС в первый день поисков тоже не дало бы эффекта.
«Потому что неблагоприятные условия, которые не давали нам полноценно использовать квадрокоптеры, не дали подняться и вертолету. Даже если бы мы начали задействовать вертолет, мы бы не смогли использовать коптеры, которых на момент обнаружения было в воздухе 13», — пояснил Метельский.
По его словам, если бы подняли вертолет, то был бы сужен район поиска — вместо более десяти дронов работал бы только он один.
«Поэтому применение авиации в первые дни поиска было не совсем целесообразно, больший эффект давали беспилотные летательные аппараты, которые были на месте с момента начала поисков», — отметил Метельский.