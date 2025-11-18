Пенсионеру в Гомеле вынесли приговор за убийство с особой жестокостью

Фигурантом по делу проходил пенсионер. Ему было предъявлено обвинение по п.6 ч.2 ст. 139 УК. Жертвой его внезапной агрессии стал 45-летний гомельчанин, который приехал к знакомому дачнику в Романовичи. В ходе внезапно возникшего на фоне распития алкоголя конфликта 77-летний пенсионер нанес ему не менее 34 ударов. Наносил удары руками, ногами, ножом и табуретом, причинив потерпевшему телесные повреждения, от которых он скончался на месте от острой кровопотери.