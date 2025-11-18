Пенсионеру в Гомеле вынесли приговор за убийство с особой жестокостью

Фигурантом по делу проходил пенсионер. Ему было предъявлено обвинение по п.6 ч.2 ст. 139 УК. Жертвой его внезапной агрессии стал 45-летний гомельчанин, который приехал к знакомому дачнику в Романовичи. В ходе внезапно возникшего на фоне распития алкоголя конфликта 77-летний пенсионер нанес ему не менее 34 ударов. Наносил удары руками, ногами, ножом и табуретом, причинив потерпевшему телесные повреждения, от которых он скончался на месте от острой кровопотери.
Согласно материалам дела, дачник никому не сообщил о случившемся. Как уточнили в СК, пенсионер завернул тело убитого в брезент и спрятал за сараем. Затем попытался запутать следы: с рюкзаком умершего поехал в Гомель и намеренно оставил эту вещь в автобусе. На следующий день пенсионер выкопал яму возле сарая, переместил в нее тело убитого и искусно замаскировал. В суде пенсионер полностью признал вину.
«При назначении вида и размера наказания судебная коллегия учла характер и степень общественной опасности совершенного преступления, относящегося к категории особо тяжких, мотивы и цели содеянного, личность виновного, конкретные обстоятельства дела. Смягчающим ответственность обстоятельством судебная коллегия признала чистосердечное раскаяние в содеянном, его престарелый возраст и состояние здоровья обвиняемого. А совершение преступления в нетрезвом состоянии стало обстоятельством, отягчающим ответственность», — отметили в областном суде.
На основании п. 6 ч.2 ст. 139 УК фигуранту назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Также он должен пройти принудительное лечение от хронического алкоголизма по месту отбывания наказания. Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован.