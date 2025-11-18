Дело блогера Никиты Ефремова направили в суд

Никита Ефремов частично признал вину, он отрицает свое участие в митингах. Обвиняемый также утверждал, что узнал о статусе ФБК (признан экстремистским, запрещен, объявлен иноагентом и ликвидирован) только во время следствия. Он допустил, что активировать подписку на донаты организации в его телефоне мог кто-то из окружения. В октябре суд наложил обеспечительные меры на все активы блогера.