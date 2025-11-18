Тело закопал в огороде: крымчанина будут судить за убийство

Сельчанин был объявлен в розыск по заявлению родственников как без вести пропавший, правоохранительными органами велась работать по его розыску. В апреле текущего года от жителя Симферопольского района, снявшего в аренду это домовладение, поступило сообщение об обнаружении человеческих останков, которые были им найдены во время прополки огорода.