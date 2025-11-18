Тело закопал в огороде: крымчанина будут судить за убийство

По информации надзорного ведомства, обвиняемый в марте 2022 года, находясь в съемном жилье в садовом товариществе в Урожайненском сельском поселении, распивал спиртные напитки со своим знакомым.
«В результате возникшего конфликта мужчина нанес потерпевшему не менее двух ударов, причинив телесные повреждения, от которых потерпевший впоследствии скончался», — сказано в сообщении.
В целях сокрытия следов преступления обвиняемый закопал тело погибшего в огороде съемного жилья. В августе 2025 года новый постоялец дома обнаружил останки погибшего мужчины, уточнили в прокуратуре.
Сельчанин был объявлен в розыск по заявлению родственников как без вести пропавший, правоохранительными органами велась работать по его розыску. В апреле текущего года от жителя Симферопольского района, снявшего в аренду это домовладение, поступило сообщение об обнаружении человеческих останков, которые были им найдены во время прополки огорода.
«Следователями и следователями-криминалистами во взаимодействии с коллегами из полиции в короткие сроки была установлена личность неизвестного мужчины, отработаны его связи и контакты, проведена значительная работа по раскрытию данного убийства, задержан подозреваемый в его совершении», — добавили в СК.
Следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.