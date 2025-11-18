Ричмонд
+9°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Екатеринбурге школьница не вернулась домой с занятий и пропала

В Екатеринбурге ищут 17-летнюю девушку.

Источник: поисковый отряд «ЛизаАлерт»

Силовики и волонтеры проводят поиски 17-летнегй школьницы в Екатеринбурге. О местонахождении Кристины Дурмановой ничего неизвестно с 17 ноября. Об этом сообщают волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт».

— Девушка не вернулась домой из школы. Может находиться в вашем городе или районе, — сказано в ориентировке.

Приметы пропавшей: рост 160 сантиметров, нормальное телосложение. У девушки темно-русые волосы и карие глаза.

На момент пропажи она была одета в белую куртку, черные брюки и бежевые ботинки. С собой у школьницы был рюкзак черного цвета.