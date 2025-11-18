В Екатеринбурге школьница не вернулась домой с занятий и пропала

Силовики и волонтеры проводят поиски 17-летнегй школьницы в Екатеринбурге. О местонахождении Кристины Дурмановой ничего неизвестно с 17 ноября. Об этом сообщают волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт».
— Девушка не вернулась домой из школы. Может находиться в вашем городе или районе, — сказано в ориентировке.
Приметы пропавшей: рост 160 сантиметров, нормальное телосложение. У девушки темно-русые волосы и карие глаза.
На момент пропажи она была одета в белую куртку, черные брюки и бежевые ботинки. С собой у школьницы был рюкзак черного цвета.