Рабочий погиб при падении строительной люльки в Бресте

По предварительным данным, трое рабочих занимались ремонтом кровли и фасада здания. Они поднялись на подвесной строительной люльке на высоту пятого этажа. В какой-то момент она накренилась и вместе с опорными элементами упала на землю. Несовместимые с жизнью травмы получил 44-летний облицовщик-плиточник, он скончался на месте происшествия. Его коллеги — 35-летний штукатур и 42-летний плотник — пострадали. Мужчинам оказывают помощь медики.