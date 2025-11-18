Рабочий погиб при падении строительной люльки в Бресте

По предварительным данным, трое рабочих занимались ремонтом кровли и фасада здания. Они поднялись на подвесной строительной люльке на высоту пятого этажа. В какой-то момент она накренилась и вместе с опорными элементами упала на землю. Несовместимые с жизнью травмы получил 44-летний облицовщик-плиточник, он скончался на месте происшествия. Его коллеги — 35-летний штукатур и 42-летний плотник — пострадали. Мужчинам оказывают помощь медики.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Брестский межрайонный отдел СК возбудил уголовное дело по ч.2 ст. 303 (нарушение правил безопасности строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК.
«В ходе следствия будут установлены все обстоятельства произошедшего, в том числе причины и условия, способствовавшие трагедии. Также по результатам расследования будет дана правовая оценка действиям лиц, ответственных за безопасность проведения работ», — уточнили в СК.