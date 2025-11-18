Отключением света в Крыму заинтересовались в прокуратуре

Как сообщалось ранее, в Симферополе произошло аварийное отключение. Из этого район улиц Маршала Жукова и Героев Сталинграда остался без света. Кроме того, отключение затронуло и Симферопольский район. Без электричества остались семь сел. Обесточенными оказались Новозбурьевка, Демьяновка, Камышинка, Дубки, Левадки, Чистенькое и Пожарское.