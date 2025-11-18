Ричмонд
Отключением света в Крыму заинтересовались в прокуратуре

Прокуратура Крыма заинтересовалась отключением света в Симферополе и семи селах.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Крыма проводит проверку по факту отключения электричества, которое произошло в Симферополе и семи селах во вторник, 18 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Как сообщалось ранее, в Симферополе произошло аварийное отключение. Из этого район улиц Маршала Жукова и Героев Сталинграда остался без света. Кроме того, отключение затронуло и Симферопольский район. Без электричества остались семь сел. Обесточенными оказались Новозбурьевка, Демьяновка, Камышинка, Дубки, Левадки, Чистенькое и Пожарское.

Прокуратура проводит проверку. Сотрудники ведомства оценят соблюдение требований законодательства в сфере ЖКХ. В частности, речь идет о недопущении аварийных ситуаций.

«Ход и результаты проведения восстановительных работ взяты под контроль в прокуратуре», — говорится в сообщении.