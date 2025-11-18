Ричмонд
В Уфе разыскивают 28-летнего мужчину за неуплату алиментов

Служба судебных приставов объявила в розыск неплательщика алиментов.

Источник: Комсомольская правда

Служба судебных приставов Башкирии объявила в розыск 28-летнего Изатулло Ахтамова из Уфы. В отношении уроженца Таджикистана ранее было возбуждено исполнительное производство по взысканию алиментов,

Сумма образовавшейся задолженности по алиментным обязательствам превысила 230 тысяч рублей, уточнили в УФССП по РБ.

— В отношении разыскиваемого применены ограничительные меры, включая запрет на выезд за пределы Российской Федерации, — говорится в сообщении.

По имеющейся информации, мужчина может находиться на территории Свердловской области. Официального трудоустройства у него нет.

Судебные приставы просят всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Ахтамова, сообщить об этом в дежурную часть Главного управления ФССП России по Республике Башкортостан по указанным телефонам: 8 (347) 251−15−87 или 8 (347) 273−56−40.

