Продававшая поддельные духи на 14 млн рублей жительница Воронежа пойдет под суд

В Воронеже завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летней жительницы Хохольского района. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или сбыт немаркированной продукции). Об этом рассказали в ГУ МВД по региону 18 ноября.
Как установило следствие, в июне 2024 года женщина приобрела крупную партию парфюмерной продукции и организовала ее хранение и сбыт в одном из магазинов на улице 20-летия ВЛКСМ в Воронеже. По версии обвинения, она продавала товары под видом оригинальных как лично, так и через нанятых продавцов.
Действия обвиняемой нарушили требования Постановления Правительства РФ от 31.12.2019 № 1957, которое обязывает маркировать духи и туалетную воду средствами идентификации. Ущерб от ее деятельности, по данным следствия, составил 13 874 174 рубля.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Центральный районный суд Воронежа для рассмотрения по существу. Напомним, за совершение преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.