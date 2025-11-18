В Симферополе полиция нашла детей-участников конфликта в троллейбусе

Видео инцидента было опубликовано в субботу в одном из мессенджеров. Конфликт случился после того, как в троллейбус зашел мужчина с ребенком. По одной из версий, подростки не уступили ему место после замечания одной из пассажирок, по другой — мужчина сам отказался от этого. После случившегося водитель высадил подростков на одной из остановок.