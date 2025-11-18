Ричмонд
В Симферополе полиция нашла детей-участников конфликта в троллейбусе

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя — РИА Новости Крым. В Симферополе полиция нашла подростков, которые участвовали в конфликте в одном из троллейбусов города. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Республики Крым.

Источник: РИА "Новости"

Видео инцидента было опубликовано в субботу в одном из мессенджеров. Конфликт случился после того, как в троллейбус зашел мужчина с ребенком. По одной из версий, подростки не уступили ему место после замечания одной из пассажирок, по другой — мужчина сам отказался от этого. После случившегося водитель высадил подростков на одной из остановок.

«Правоохранители в короткие сроки разыскали причастных к инциденту несовершеннолетних возрастом от 13 до 15 лет», — сказано в сообщении.

С каждым из подростков, а также с их родителями, были проведены профилактические беседы. Нарушители будут поставлены на профилактический учет в подразделение по делам несовершеннолетних территориального органа внутренних дел, проинформировали в пресс-службе.

«Кроме того, решается вопрос о привлечении законных представителей к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей», — добавили в МВД.