«Назовите код из СМС и мы продлим срок действия договора»: чтобы оставаться на связи, сибирячка лишилась 500 тысяч рублей

После того как студентка назвала код, ей начали приходить уведомления о попытках оформления кредитов на её имя. Сразу после этого с ней связался «сотрудник службы безопасности банка». Он убедил девушку оформить кредиты и перевести деньги на «безопасные счета», чтобы защитить их. В результате девушка перевела аферистам 500 тысяч рублей.