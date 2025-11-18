Ричмонд
«Назовите код из СМС и мы продлим срок действия договора»: чтобы оставаться на связи, сибирячка лишилась 500 тысяч рублей

Студентка из Забайкалья перевела мошенникам полмиллиона рублей.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Одна из студенток Забайкальского Государственного университета стала жертвой мошенников. По словам пострадавшей, во время занятий ей поступил звонок.

— Неизвестный сообщил о якобы истекающем сроке действия договора на обслуживание её сим-карты и попросил назвать код из СМС для продления, — рассказали КП-Иркутск в пресс-службе полиции Забайкальского края.

После того как студентка назвала код, ей начали приходить уведомления о попытках оформления кредитов на её имя. Сразу после этого с ней связался «сотрудник службы безопасности банка». Он убедил девушку оформить кредиты и перевести деньги на «безопасные счета», чтобы защитить их. В результате девушка перевела аферистам 500 тысяч рублей.

