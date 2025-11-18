Токаев посмертно наградил фельдшера скорой помощи из Астаны

8 ноября 2025 года по проспекту Тәуелсіздік в Астане в результате обрушения части наружной кирпичной облицовки и кондиционерной установки с фасада жилого комплекса пострадали пять человек. Позднее врачи уточняли, что один пациент находился в крайне тяжелом состоянии. Еще двое — в отделении реанимации. Состояние двух пациентов отмечалось, как стабильное.