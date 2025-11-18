Пять автомобилей столкнулись на федеральной трассе под Уфой

Согласно предварительным данным, водитель грузовика «Шакман», двигавшийся в направлении от Самары к Уфе, врезался в попутную «Газель». От полученного удара микроавтобус по инерции врезался в другие машины, находившиеся поблизости: еще одну «Газель» и легковой автомобиль «Митсубиси». После первоначального удара грузовой автомобиль вынесло на полосу встречного движения, где он столкнулся с «Шевроле Нивой», двигавшейся во встречном направлении.