В Кольцово за пьяный дебош задержали 37-летнего вахтовика

В Кольцово транспортные полицейские задержали 37-летнего вахтовика. Житель города Урай устроил пьяный дебош. Об этом сообщили в Управлении на транспорте МВД России по УрФО.
Инцидент произошел 17 ноября у стойки регистрации рейса «Екатеринбург — Оренбург». Сотрудники авиакомпании, заметив неадекватное состояние пассажира, отказали ему в посадке.
Этот отказ привел мужчину в ярость. Он начал громко возмущаться, переходя на нецензурную брань и игнорируя попытки успокоить его. На вызов прибыли транспортные полицейские.
— Правоохранители задержали гражданина и доставили в дежурную часть. При доставлении нарушитель оказывал сопротивление и полицейские применили в отношении его физическую силу и специальные средства — наручники, — отметили транспортные полицейские.
Уточняется, что дебошир отказался от прохождения медицинского освидетельствования. В отношении него был составлен административный протокол за мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию полицейских, с назначением штрафа. До рассмотрения протокола мужчина будет находиться в специальном помещении для задержанных.