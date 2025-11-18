Ричмонд
+9°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Кольцово за пьяный дебош задержали 37-летнего вахтовика

В Кольцово вахтовик устроил пьяный дебош на стойке регистрации.

Источник: Управление на транспорте МВД России по УрФО

В Кольцово транспортные полицейские задержали 37-летнего вахтовика. Житель города Урай устроил пьяный дебош. Об этом сообщили в Управлении на транспорте МВД России по УрФО.

Инцидент произошел 17 ноября у стойки регистрации рейса «Екатеринбург — Оренбург». Сотрудники авиакомпании, заметив неадекватное состояние пассажира, отказали ему в посадке.

Этот отказ привел мужчину в ярость. Он начал громко возмущаться, переходя на нецензурную брань и игнорируя попытки успокоить его. На вызов прибыли транспортные полицейские.

— Правоохранители задержали гражданина и доставили в дежурную часть. При доставлении нарушитель оказывал сопротивление и полицейские применили в отношении его физическую силу и специальные средства — наручники, — отметили транспортные полицейские.

Уточняется, что дебошир отказался от прохождения медицинского освидетельствования. В отношении него был составлен административный протокол за мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию полицейских, с назначением штрафа. До рассмотрения протокола мужчина будет находиться в специальном помещении для задержанных.