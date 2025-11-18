Ричмонд
В Курской области двое полицейских пострадали при подрыве автомобиля

На трассе в Курской области на взрывном устройстве подорвался полицейский автомобиль. Двое сотрудников МВД получили травмы и и обратились за медицинской помощью.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Двое сотрудников полиции получили ранения в Курской области в результате подрыва их служебного автомобиля на взрывном устройстве. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Александр Хинштейн.

Инцидент произошел накануне на трассе «Дьяконово — Суджа». По словам главы региона, взрывное устройство сдетонировало, когда полицейский автомобиль наехал на него.

В результате взрыва оба сотрудника получили легкие травмы. На следующий день они обратились в Курскую областную больницу, где им была оказана вся необходимая медицинская помощь.

«Желаю самого скорейшего выздоровления! Медики сделают для этого все возможное!» — написал Хинштейн, охарактеризовав в своем сообщении произошедшее как «рост числа жертв украинских преступлений».