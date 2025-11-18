Мошенники продолжают обманывать омичей от лица знакомых и руководителей

В омский отдел полиции обратилась администратор детского сада. Женщина сообщила, что в мессенджере получила сообщение от руководителя с просьбой одолжить деньги. Перевод необходимо осуществить по номеру карты. Омичка сначала выполнила просьбу и только потом позвонила директору, которая очень удивилась и уверила свою подчиненную, что никакого сообщение о просьбе занять деньги она не отправляла. В результате общения с мошенниками администратор детского сада лишилась 13 000 рублей.