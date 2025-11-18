Мошенники продолжают обманывать омичей от лица знакомых и руководителей

Телефонные мошенники продолжают опустошать кошельки легковерных омичей. На старую уловку занять деньги «руководителю» и «знакомому» попались за минувшие сутки две жительницы города Омска.
В омский отдел полиции обратилась администратор детского сада. Женщина сообщила, что в мессенджере получила сообщение от руководителя с просьбой одолжить деньги. Перевод необходимо осуществить по номеру карты. Омичка сначала выполнила просьбу и только потом позвонила директору, которая очень удивилась и уверила свою подчиненную, что никакого сообщение о просьбе занять деньги она не отправляла. В результате общения с мошенниками администратор детского сада лишилась 13 000 рублей.
Аналогичный факт мошенничества произошел в Кировском округе. К 60-летней женщине обратился через «ватсап» якобы приятель мужа, который попросил срочно перевести ему 15700 рублей. А спустя некоторое время мужчина сам позвонил омичке, чтобы предупредить о том, что его аккаунт взломали, а сообщения с просьбой перевести ему деньги отправляют мошенники.
Полицейские направили необходимые запросы в банковские организации, операторам сотовой связи. Принимаются меры к розыску злоумышленников.