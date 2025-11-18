Предполагаемого лидера ОПГ «Махонинские»* отправили под домашний арест

Генпрокуратура просила обратить в доход государства коммерческие организации общей стоимостью 2,5 миллиарда рублей, а также более 100 объектов недвижимости и транспортные средства. Ответчиками по иску являются 16 физических лиц, в том числе братья Александр и Андрей Махонины, их родственники и знакомые, а также семь фирм.