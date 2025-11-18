Ричмонд
Из пожара в башкирском Стерлитамаке спасли 17 человек

В многоэтажном доме Стерлитамака произошел пожар.

Источник: Комсомольская правда

В Стерлитамаке на улице Артема произошел пожар в многоквартирном жилом доме. Возгорание началось на балконе квартиры на втором этаже, которая на момент происшествия была нежилой.

В МЧС по Башкирии уточнили, что пожарные из огня спасли 17 человек, включая троих детей. До приезда пожарных подразделений самостоятельно покинули здание около 30 жильцов, добавили в ведомстве.

Одна из пострадавших — 64-летняя женщина — была доставлена в медицинское учреждение для осмотра. После осмотра ее отпустили домой.

В настоящее время устанавливаются причины возгорания и все обстоятельства произошедшего. На месте работает дознаватель МЧС России.

