Из пожара в башкирском Стерлитамаке спасли 17 человек

В Стерлитамаке на улице Артема произошел пожар в многоквартирном жилом доме. Возгорание началось на балконе квартиры на втором этаже, которая на момент происшествия была нежилой.
В МЧС по Башкирии уточнили, что пожарные из огня спасли 17 человек, включая троих детей. До приезда пожарных подразделений самостоятельно покинули здание около 30 жильцов, добавили в ведомстве.
Одна из пострадавших — 64-летняя женщина — была доставлена в медицинское учреждение для осмотра. После осмотра ее отпустили домой.
В настоящее время устанавливаются причины возгорания и все обстоятельства произошедшего. На месте работает дознаватель МЧС России.
