В Ростовской области тренер спортшколы получил 15 лет за растление воспитанниц

На Дону школьного тренера осудили за разврат и насилие.

Источник: Комсомольская правда

В Волгодонском районе Ростовской области тренера спортивной школы осудили за растление воспитанниц. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону.

— Суд назначил 15 лет строгого режима с ограничением свободы на 2 года. Преподавателя лишили звания заслуженного тренера России. Также ему на 12 лет запретили работать с детьми, — рассказали в СК.

Приговор в силу пока не вступил.

По данным следствия, тренер детского спортивного учреждения растлевал девочек во время проведения массажа. Наказание утвердили сразу по нескольким статьям. Кроме иных действий сексуального характера с применением насилия (ч. 1 ст. 132 УК РФ) и развратных действий (ч. 3 ст. 135 УК РФ), мужчине также предъявили обвинение в половой близости с ученицами (ч. 3 ст. 134 УК РФ).

