Житель Молдовы превратил сауну в казино и устраивал нелегальные игры в покер: 12 участников задержаны

Полиция Бельц пресекла деятельность группы лиц, занимавшихся незаконной организацией азартных игр без лицензии [видео]

Источник: Комсомольская правда

Житель Бельц превратил сауну в казино и устраивал незаконные игры в покер.

Полиция Бельц пресекла деятельность группы лиц, занимавшихся незаконной организацией азартных игр без лицензии. По данным правоохранителей, 37-летний житель города арендовал сауну, чтобы проводить покерные игры.

В ходе обысков, проведённых с участием бойцов спецподразделения «Fulger» (и по разрешению суда), из помещения были изъяты сотни фишек различного номинала (5, 25, 100, 500 и 5000 леев), колоды карт и денежные средства, использованные в незаконной деятельности. Всего было выявлено 12 участников игр, у которых также прошли личные обыски.

Следствие продолжается. Полиция устанавливает всех причастных к организации азартных игр и документирует весь масштаб незаконной деятельности.

