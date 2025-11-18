Житель Молдовы превратил сауну в казино и устраивал нелегальные игры в покер: 12 участников задержаны

В ходе обысков, проведённых с участием бойцов спецподразделения «Fulger» (и по разрешению суда), из помещения были изъяты сотни фишек различного номинала (5, 25, 100, 500 и 5000 леев), колоды карт и денежные средства, использованные в незаконной деятельности. Всего было выявлено 12 участников игр, у которых также прошли личные обыски.