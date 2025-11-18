В Башкирии подешевели свекла и лук

В то же время статистики отметили значительный рост цен на свежие томаты, которые подорожали на 34,89% и достигли 188,72 рубля за килограмм. Также увеличилась стоимость яиц, говядины, баранины, куриного мяса, молока, творога, овощных и рыбных консервов для детского питания, сыров, шоколада и некоторых других продуктов.