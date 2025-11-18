В Башкирии подешевели свекла и лук

Башстат проанализировал изменение стоимости продовольственных товаров в октябре 2025 года. Согласно их данным, наиболее заметное снижение цен наблюдалось на овощную продукцию.
Так, репчатый лук и свекла стали дешевле на 3,11% и 4,36% соответственно по сравнению с сентябрем. В результате средняя стоимость килограмма лука установилась на уровне 31,80 рубля, а свеклы — 29,33 рубля.
Среди других товаров, которые стали более доступными, оказались свинина, консервированное мясо, рыба в живом и охлажденном виде, кисломолочная продукция, сгущенное молоко, консервированные томаты, фруктовые соки, детское фруктово-ягодное питание, сахарный песок, печенье, кетчуп, кофе, сухие суповые смеси, а также макаронные изделия.
В то же время статистики отметили значительный рост цен на свежие томаты, которые подорожали на 34,89% и достигли 188,72 рубля за килограмм. Также увеличилась стоимость яиц, говядины, баранины, куриного мяса, молока, творога, овощных и рыбных консервов для детского питания, сыров, шоколада и некоторых других продуктов.
