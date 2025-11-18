В ДНР ввели ЧС из-за повреждения ТЭС при атаках ВСУ

ДОНЕЦК, 18 ноября. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации введен на территории Донецкой Народной Республики в связи с массированной атакой беспилотных летательных аппаратов на объекты энергетической инфраструктуры, повлекшей разрушения на двух тепловых электростанциях. Об этом говорится в указе главы республики.