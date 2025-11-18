Ричмонд
В ДНР ввели ЧС из-за повреждения ТЭС при атаках ВСУ

ДОНЕЦК, 18 ноября. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации введен на территории Донецкой Народной Республики в связи с массированной атакой беспилотных летательных аппаратов на объекты энергетической инфраструктуры, повлекшей разрушения на двух тепловых электростанциях. Об этом говорится в указе главы республики.

Источник: РИА "Новости"

«Признать обстановку, сложившуюся на территории Донецкой Народной Республики с 18 ноября 2025 г. в результате массированной атаки беспилотными летательными аппаратами филиалов акционерного общества “Инфраструктурные проекты” — “Зуевская тепловая электрическая станция” и “Старобешевская тепловая электрическая станция”, повлекшую разрушения энергогенерирующих установок, чрезвычайной ситуацией», — говорится в документе.

Согласно документу, на территории республики установлен региональный уровень реагирования на ЧС. Руководителем ликвидации чрезвычайной ситуации регионального характера определен председатель правительства ДНР. Режим функционирования «чрезвычайная ситуация» вводится для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации ДНР, а также для органов управления муниципальных образований республики.

Главам администраций муниципальных образований рекомендовано организовать постоянный мониторинг обстановки, создать комиссии по установлению фактов нарушения условий жизнедеятельности граждан и обеспечить подготовку документов для оказания пострадавшим финансовой и материальной помощи.