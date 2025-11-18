В ДНР введена региональная ЧС из-за повреждения ТЭС после атак ВСУ

В Донецкой Народной Республике официально введена режимная чрезвычайная ситуация регионального уровня из-за повреждения теплоэлектростанции, вызванного атаками ВСУ. Об этом следует из указа главы ДНР Дениса Пушилина.
Согласно указу, чрезвычайная ситуация регионального характера объявлена в ДНР с 18 ноября 2025 года после массированной атаки украинских беспилотников на Зуевскую и Старобешевскую ТЭС, что привело к разрушению энергогенерирующих установок.
Как следует из текста указа, зона ЧС охватывает 11 городских округов и 9 муниципальных округов. Региональная ЧС введена с режимом работы для органов РСЧС и местных администраций с соответствующим уровнем реагирования.
Ранее KP.RU писал, что боевики ВСУ атаковали ДНР, в результате чего были повреждены Зуевская и Старобешевская ТЭС. Пушилин уточнил, что многие населенные пункты остались без электричества, остановились котельные и фильтровальные станции.