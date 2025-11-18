Ричмонд
На проспекте Андропова в Москве после ДТП восстановили движение

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Движение автомобильного транспорта на проспекте Андропова в Москве возобновлено после ДТП с участием нескольких автомобилей. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Источник: РИА "Новости"

«Движение на проспекте Андропова (в районе д. 33) восстановлено», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о столкновении четырех автомобилей, в результате которого пострадали три человека, движение в районе ДТП было затруднено.