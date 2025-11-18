Оружие Второй мировой войны: что за воздушные шары, которые ВСУ спустя век используют для атак на РФ

С начала 2024 года Минобороны России неоднократно сообщало о перехвате силами противовоздушной обороны (ПВО) таких воздушных шаров, запущенных с территории Украины. В официальных заявлениях эти инциденты характеризовались как попытки Киева осуществить террористические атаки на объекты в РФ. Так, случаи перехвата МВШ фиксировались в воздушном пространстве Курской, Воронежской, Белгородской, Ростовской, Тульской и Московской областей. Кроме того, по словам главы Липецкой области Игоря Артамонова, на территории региона несколько раз обнаруживали обломки летательных аппаратов, которые предположительно являются метеозондами — так называют в блогах и СМИ эти малоразмерные шары.