ЧС ввели в ДНР после атак беспилотников ВСУ на ТЭС

Там произошли значительные разрушения энергогенерирующих установок.

Режим чрезвычайной ситуации ввели в ДНР после атаки беспилотников на объекты энергетической инфраструктуры. Об этом сообщается в указе главы республики.

Атаки нанесли ущерб двум тепловым электростанциям. Там проищошли разрушения.

Согласно указу, с 18 ноября 2025 года в результате атак на филиалы акционерного общества «Инфраструктурные проекты», а именно на Зуевскую и Старобешевскую тепловые электростанции, произошли значительные разрушения энергогенерирующих установок.

Ранее сообщалось, что российские силы ПВО сбили третий беспилотник ВСУ, который направлялся к Москве.