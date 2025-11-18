ЧС ввели в ДНР после атак беспилотников ВСУ на ТЭС

Режим чрезвычайной ситуации ввели в ДНР после атаки беспилотников на объекты энергетической инфраструктуры. Об этом сообщается в указе главы республики.
Атаки нанесли ущерб двум тепловым электростанциям. Там проищошли разрушения.
Согласно указу, с 18 ноября 2025 года в результате атак на филиалы акционерного общества «Инфраструктурные проекты», а именно на Зуевскую и Старобешевскую тепловые электростанции, произошли значительные разрушения энергогенерирующих установок.
Ранее сообщалось, что российские силы ПВО сбили третий беспилотник ВСУ, который направлялся к Москве.