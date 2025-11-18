В ДНР ввели режим ЧС после атак дронов ВСУ на ТЭС

«Признать обстановку, сложившуюся на территории Донецкой Народной Республики с 18 ноября 2025 г. в результате массированной атаки беспилотными летательными аппаратами филиалов акционерного общества “Инфраструктурные проекты” — “Зуевская тепловая электрическая станция” и “Старобешевская тепловая электрическая станция”, повлекшую разрушения энергогенерирующих установок, чрезвычайной ситуацией», — говорится в документе.
Напомним, ранее сообщалось, что в Донецкой Народной Республике жители остались без электроэнергии после атаки ВСУ на Зуевскую и Старобешевскую теплоэлектростанции. После инцидента остановились котельные и фильтровальные станции.
