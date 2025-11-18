Ричмонд
Житель Калининграда сломал палец девушке, пытаясь разблокировать её телефон

Мужчине грозить до трёх лет лишения свободы.

Источник: Аргументы и факты

В Калининграде возбуждено уголовное дело в отношении 28-летнего мужчины, подозреваемого в причинении средней тяжести вреда здоровью своей 36-летней возлюбленной. Об этом сообщили в УМВД по региону.

По словам женщины, в ходе бытового конфликта её партнёр попытался разблокировать её телефон с помощью отпечатка пальца. Когда она стала вырываться, он сломал ей палец на левой руке. Медицинское освидетельствование подтвердило перелом.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».

Мужчина отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Ему грозит до 3-х лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке водитель внедорожника напал на женщину‑водителя легкового авто и нанёс ей телесные повреждения. Свидетелем избиения стал ребёнок пострадавшей.