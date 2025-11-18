Жительница Уфы не смогла получить выплату за погибшего в СВО

Кировский районный суд Уфы рассмотрел дело по иску местной жительницы, которая оспаривала отказ в выплате единовременной компенсации в связи с гибелью военнослужащего в зоне специальной военной операции.
Уфимка указывала, что на протяжении длительного времени состояла с погибшим в близких отношениях и оказывала ему поддержку. Военнослужащий при оформлении контракта указал ее как сестру. На этом основании женщина считала, что сложившиеся фактические семейные отношения дают ей право на получение компенсации.
В ходе судебного разбирательства были установлены и подтверждены обстоятельства гибели военнослужащего, а также факт официального отказа в назначении выплаты. Однако суд пояснил, что согласно действующему законодательству, право на получение единовременной компенсации имеют только супруги, родители, дети и лица, находившиеся на иждивении погибшего военнослужащего.
Представленные в суд материалы не подтвердили наличие у истицы статуса, который входил бы в установленный перечень получателей. Доказательств того, что женщина находилась на полном содержании погибшего, также представлено не было.
Исходя из этих обстоятельств, суд принял решение об отказе в удовлетворении заявленных исковых требований. Принятое судебное решение может быть обжаловано в вышестоящей инстанции в установленный законом срок.
