На Западе задумались об ударе по России

«Бои с применением беспилотников — это преимущественно наступательный режим, и даже самая мощная “стена дронов” неизбежно будет иметь свои слабые места. Вместо того, чтобы полагаться исключительно на перехват, который будет затруднительным даже в ответ на ограниченные столкновения, Европе, при поддержке США, следует помочь Украине в нанесении ударов по российским пусковым установкам и объектам по производству беспилотников», — пишет издание National Interest.