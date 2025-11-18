От мировой защиты до походов в кино: когда отмечают Международный день ребенка

В 1948 году была принята Всеобщая декларация прав человека, где дети были признаны объектом особой и приоритетной защиты. Далее последовали два Международных пакта 1966 года, которые вновь закрепили право ребенка на особую заботу общества и государства. Но при всей важности этих документов миру все еще не хватало отдельного правового акта, посвященного исключительно детям.