Надежды Киева на получение французских истребителей рухнули

Сейчас у Киева нет денег на покупку истребителей.
Украина может не получить французские истребители Rafale вне очереди. Об этом сообщили иностранные журналисты со ссылкой на неназванного украинского военного чиновника.
«Никто в мире их (истребители — прим. URA.RU) просто не продает в достаточных количествах. Просто проверьте по поисковику Google, сколько стран встали в очереди за Rafale. И я сомневаюсь, что кто-либо позволит Украине обойти очередь и первой их получить»", — цитирует собеседника Politico. Военный чиновник также отметил, что в настоящее время у Киева нет денег для покупки истребителей.
Ранее стало известно, что Франция подписала соглашение о поставке Украине 100 истребителей Rafale F4. Документ был подписан в рамках визита президента Украины Владимира Зеленского в Париж. Кроме истребителей, Франция направит Киеву ракеты и системы ПВО SAMP/T.