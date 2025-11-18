Ричмонд
+11°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Надежды Киева на получение французских истребителей рухнули

Украина может не получить французские истребители Rafale вне очереди. Об этом сообщили иностранные журналисты со ссылкой на неназванного украинского военного чиновника.

Сейчас у Киева нет денег на покупку истребителей.

Украина может не получить французские истребители Rafale вне очереди. Об этом сообщили иностранные журналисты со ссылкой на неназванного украинского военного чиновника.

«Никто в мире их (истребители — прим. URA.RU) просто не продает в достаточных количествах. Просто проверьте по поисковику Google, сколько стран встали в очереди за Rafale. И я сомневаюсь, что кто-либо позволит Украине обойти очередь и первой их получить»", — цитирует собеседника Politico. Военный чиновник также отметил, что в настоящее время у Киева нет денег для покупки истребителей.

Ранее стало известно, что Франция подписала соглашение о поставке Украине 100 истребителей Rafale F4. Документ был подписан в рамках визита президента Украины Владимира Зеленского в Париж. Кроме истребителей, Франция направит Киеву ракеты и системы ПВО SAMP/T.