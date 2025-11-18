Бывшего главу «Сколково» Батырова арестовали по делу о взяточничестве

Ранее стало известно, что бывшего директора структурного подразделения госкорпорации «Росатом» Геннадия Сахарова обвиняют в получении взятки от руководства фирмы «Фенсма». Фигурант обещал поспособствовать заключению и реализации контрактов, в числе которых строительство размещенного на ВДНХ павильона атомной индустрии «Атом». На данный момент взяткодатели находятся в розыске. Супруга Сахарова также проходит по этому делу в качестве посредника в даче взятки.