Бывшего главу «Сколково» Батырова арестовали по делу о взяточничестве

Замоскворецкий суд столицы во вторник, 18 ноября, арестовал бывшего главу технопарка «Сколково» Рената Батырова по делу о посредничестве во взяточничестве. Об этом сказано на сайте судов общей юрисдикции города Москвы.
— Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении Батырова меры пресечения в виде заключения под стражу, — говорится на сайте.
Согласно информации суда, мужчине предъявлено обвинение по части 4 статьи 291.1 (посредничество во взяточничестве), что может повлечь за собой наказание в виде лишения свободы на срок до 11 лет.
Ранее стало известно, что бывшего директора структурного подразделения госкорпорации «Росатом» Геннадия Сахарова обвиняют в получении взятки от руководства фирмы «Фенсма». Фигурант обещал поспособствовать заключению и реализации контрактов, в числе которых строительство размещенного на ВДНХ павильона атомной индустрии «Атом». На данный момент взяткодатели находятся в розыске. Супруга Сахарова также проходит по этому делу в качестве посредника в даче взятки.