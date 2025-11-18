Пьяный петербуржец натравил своего питбуля на семейную пару и получил всего 15 суток

В Санкт-Петербурге мужчина получил всего 15 суток ареста за то, что натравил своего питбуля на семейную пару во время конфликта. В момент инцидента Андрей Коваленко был сильно пьян, свою вину он признал лишь частично. По его словам, собака у него «добрая и послушная» и команды «фас» вообще не знает. О случившемся рассказали в Объединённой пресс-службе судов Петербурга.