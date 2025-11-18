В Мытищах бойцовский амстафф чуть не разорвал сиба-ину и его хозяйку

Ранее сообщалось, что в подмосковном посёлке Растуново произошёл инцидент с нападением собак на подростка и его питомца. Случай был зафиксирован на камеру, где видно, как мальчик, пытаясь защитить свою собаку, взял её на руки. В итоге у подростка диагностированы укушенные раны, ему была оказана медицинская помощь.