Режим ЧС ввели в ДНР из-за значительных повреждений двух ТЭС

Еще 17 ноября глава ДНР уведомил, что в результате ударов дронов ВСУ около 500 тысяч абонентов в регионе оказались без электричества. Незадолго до этого мэр Горловки Иван Приходько рассказал, что Донецк и Горловка столкнулись с масштабными перебоями в электроснабжении.