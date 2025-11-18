Режим ЧС ввели в ДНР из-за значительных повреждений двух ТЭС

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин во вторник, 18 ноября, объявил в регионе режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за значительного повреждения Зуевской и Старобешевской тепловых электростанций (ТЭС) после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ).
— Ввести со дня вступления в силу настоящего указа и до особого распоряжения режим функционирования «чрезвычайная ситуация», — следует из текста указа.
Утром 18 ноября Пушилин сообщил, что эта «беспрецедентная атака» на энергосистему республики привела к обесточиванию большого количества населенных пунктов. Как следствие, остановились котельные и фильтровальные станции.
Еще 17 ноября глава ДНР уведомил, что в результате ударов дронов ВСУ около 500 тысяч абонентов в регионе оказались без электричества. Незадолго до этого мэр Горловки Иван Приходько рассказал, что Донецк и Горловка столкнулись с масштабными перебоями в электроснабжении.