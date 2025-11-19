Ричмонд
Начальник ГАИ Бугульминского района РТ задержан по подозрению во взятке

Начальника Госавтоинспекции Бугульминского района Татарстана Рамиля Ибрагимова сегодня задержали по подозрению в получении взятки.

Источник: РИА "Новости"

Эту информацию «Татар-информу» подтвердили в пресс-службе МВД по РТ.

По предварительной информации, взятку он получил от жительницы Бугульминского района за успешную сдачу экзамена по правилам дорожного движения и вождению, несмотря на ошибки, которые она допустила.

Факт взятки выявили оперативники Управления собственной безопасности МВД Татарстана. Возбуждено уголовное дело. МВД Татарстана проводит служебную проверку.

Как стало известно агентству, в данном случае речь идет о 35 тысячах рублей. Не исключено, что во время следствия сумма может вырасти, если будет доказано, что подобный случай в его практике был не единственным.