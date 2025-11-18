В аэропорту Домодедово ввели временные ограничения

«Аэропорт Домодедово. Введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.
МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Домодедово, сообщила Росавиация.
«Аэропорт Домодедово. Введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил о трех сбитых БПЛА, летевших на Москву.