Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Калининградец сломал палец девушке, пытаясь разблокировать ее телефон

Калининградец сломал своей девушке палец на левой руке, попытавшись разблокировать ее телефон по отпечатку. Медицинское освидетельствование подтвердило перелом. Об этом во вторник, 18 ноября, сообщили в пресс-службе управления Министерства внутренних дел России по Калининградской области.

Калининградец сломал своей девушке палец на левой руке, попытавшись разблокировать ее телефон по отпечатку. Медицинское освидетельствование подтвердило перелом. Об этом во вторник, 18 ноября, сообщили в пресс-службе управления Министерства внутренних дел России по Калининградской области.

По словам представителей ведомства, в отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести. Ему грозит лишение свободы сроком до трех лет. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

— Злоумышленник пытался разблокировать телефон женщины по ее отпечатку пальца. Когда она начала вырываться, ее избранник сломал ей палец, — передает официальный Telegram-канал областного управления министерства.

Жительница Омска ударила ножом в живот сестру, потому что та говорила, что она не способна ранить человека. Девушки распивали алкоголь и смотрели фильм. В одном из эпизодов показали, как один персонаж ударил ножом другого.

Другой случай произошел в Сочи, где жених накануне свадьбы сломал своей невесте челюсть. Причиной рукоприкладства стал словесный конфликт, который произошел за день до торжественной церемонии бракосочетания.