Свердловчанин застрелил из ружья собаку и перепугал всех жителей

В садовом товариществе «Звездочка» под Екатеринбургом неизвестные из ружья подстрелили собаку на главной улице. В результате животное погибло, а местные теперь бояться выпускать своих детей на прогулку. Об этом рассказали очевидцы трагедии.

Стрелявший перепугал всех соседей.

«Решили устроить стрельбу из ружья. На этот день они выбрали жертву собаку в которую выстрелили из ружья на центральной улице СНТ. Стоял жуткий рев, после чего местные жители пришли к ней на помощь», — передает слова очевидцев telegram-канал «8 район Верхняя Пышма Среднеуральск».

В результате стрельбы у собаки диагностировали травму спинного мозга. Врачам не удалось достать дробь из животного. Из-за этого ее парализовало, а после собака погибла.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых заявил, что в местной полиции инцидент зарегистрирован и уже начали опрашивать местных. «Сотрудники полиции приступили к проведению проверочных мероприятий. Сыщики отрабатывают круг лиц, склонных к такого рода противоправным поступкам, анализируют съемки с камер видеонаблюдения и опрашивают местных жителей на предмет установления свидетелей случившегося ЧП. По итогам начавшегося разбирательства представители МВД примут обоснованное процессуальное решение», — подчеркнул полковник Горелых.