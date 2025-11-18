Ужасная смерть в Молдове: 61-летний мужчина совершил самосожжение

17 ноября, около 14:35, в селе Пэнэшешть Страшенского района 61-летний мужчина облил себя бензином и поджёг. К сожалению, прибывшие медики лишь констатировали смерть — ожоги оказались несовместимыми с жизнью.
О происшествии в полицию сообщил брат погибшего. По предварительной версии, это было самоубийство.
Полиция Страшенского района начала расследование, чтобы установить точные обстоятельства и причины, толкнувшие человека на такой страшный шаг.
