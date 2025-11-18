Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ужасная смерть в Молдове: 61-летний мужчина совершил самосожжение

По предварительной версии, это было самоубийство.

Источник: Комсомольская правда

17 ноября, около 14:35, в селе Пэнэшешть Страшенского района 61-летний мужчина облил себя бензином и поджёг. К сожалению, прибывшие медики лишь констатировали смерть — ожоги оказались несовместимыми с жизнью.

О происшествии в полицию сообщил брат погибшего. По предварительной версии, это было самоубийство.

Полиция Страшенского района начала расследование, чтобы установить точные обстоятельства и причины, толкнувшие человека на такой страшный шаг.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Избиратели Молдовы не жалуют ПАС: «Это, в первую очередь, показатель того, что президентские и парламентские выборы были сфальсифицированы».

И на местных выборах не голосуют за правящую партию (далее…).

Немеренко обвинила власть в коррупции и нанашизме, Драгалин — в воровстве и давлении, супруга охранника — про темное будущее с ПАС: Чем больше отправленных в отставку в Молдове, тем очевиднее гнилье, которое нам преподносят как благо.

Каждый отправленный в отставку раскрывает нелицеприятное о ПАС и Санду и переходит в стан «кремлевских консерв»(далее…).

Прокуратура Кишинева поставила точку в деле о гибели на балу первокурсников Андреи Кучук: Признаков преступления нет.

В ходе проверки рассматривались возможные версии умышленного или неосторожного убийства, причинения вреда здоровью и другие преступления, которые могли бы стать причиной смерти (далее…).