Собянин: Еще один БПЛА ликвидирован на пути к Москве

Силами противовоздушной обороны (ПВО) был ликвидирован очередной украинский коптер, попытавшийся атаковать столицу. Об этом во вторник, 18 ноября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Силами ПВО Минобороны уничтожен еще один беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — написал глава города на своей странице в MAX.

Незадолго до этого на подлете к Москве уничтожили вражеский дрон, позже был сбит еще один коптер. Некоторое время спустя Собянин вновь уведомил о ликвидации беспилотника противника.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев уведомил, что дежурными силами ПВО в Воронежской области были сбиты несколько воздушных целей. Обломки снарядов повредили кровлю частного дома и автомобиль.

