Пьяная гостья украла у подруги накопленные деньги в деревне Тюменской области

Женщина из деревни Ивановка обратилась в полицию Ишимского района (Тюменская область). Она сообщила, что у нее пропали 20 тысяч рублей. Полицейские начали искать вора и выяснили, что деньги могла взять безработная женщина из соседней деревни Первотроицк. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

Женщина похитила 20 тысяч рублей, пока её подруга спала.

«В полицию Ишимского района обратилась жительница деревни Ивановка 1980 года рождения. Она сообщила, что у нее похитили 20 тысяч рублей», — сообщается на сайте ведомства.

Задержанная рассказала: она была в гостях у потерпевшей, они вместе выпивали. Хозяйка дома случайно сказала, что хранит деньги на шкафу. Когда хозяйка уснула, гостья забрала деньги и потратила 10 тысяч на алкоголь и еду. Полиция завела уголовное дело. Женщине грозит до пяти  лет тюрьмы, но пока ее отпустили под подписку о невыезде.