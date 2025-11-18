Пьяная гостья украла у подруги накопленные деньги в деревне Тюменской области

Задержанная рассказала: она была в гостях у потерпевшей, они вместе выпивали. Хозяйка дома случайно сказала, что хранит деньги на шкафу. Когда хозяйка уснула, гостья забрала деньги и потратила 10 тысяч на алкоголь и еду. Полиция завела уголовное дело. Женщине грозит до пяти лет тюрьмы, но пока ее отпустили под подписку о невыезде.