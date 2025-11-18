Ричмонд
Собянин сообщил об уничтожении четвертого за вечер БПЛА на подлете к Москве

Экстренные службы работают на месте падения обломков вражеского дрона.

Российские военные сбили четвертый за вечер украинский беспилотный летательный аппарат в районе Москвы, сообщил мэр столицы.

«Силами ПВО Минобороны уничтожен еще один беспилотник, летевший на Москву», — написал он в своем Telegram-канале.

По словам градоначальника, на месте падения фрагментов БПЛА работают экстренные службы.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что военным ВС РФ удалось сбить три вражеских беспилотника, которые летели в сторону Москвы.

Отметим, вечером 18 ноября на территории Рязани и Рязанской области была объявлена угроза атаки малоразмерного воздушного шара (МВШ).

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше