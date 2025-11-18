В Тюмени неизвестные открыли огонь из автомата возле жилых домов

Инцидент произошел вечером 18 ноября возле ЖК «Домашний».
В районе жилого комплекса «Домашний» вечером 18 ноября в Тюмени произошел инцидент с применением оружия. Неизвестные открыли огонь из автомата, очевидцы сняли происходящее на видео и опубликовали материал в telegram-канале «Тюмень ЧП».
«В районе ЖК “Домашний” очевидцы сняли на видео, как неизвестные открывают огонь из автоматов», — сообщают авторы канала. На место оперативно прибыли сотрудники полиции, причины произошедшего пока не уточняются.
Корреспондент URA.RU обратился в УМВД по Тюменской области за комментарием. Ответ ведомства ожидается.