В Тюмени неизвестные открыли огонь из автомата возле жилых домов

В районе жилого комплекса «Домашний» вечером 18 ноября в Тюмени произошел инцидент с применением оружия. Неизвестные открыли огонь из автомата, очевидцы сняли происходящее на видео и опубликовали материал в telegram-канале «Тюмень ЧП».