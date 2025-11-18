ПВО сбила четвёртый летевший на Москву украинский беспилотник

«Силами ПВО Минобороны уничтожен ещё один беспилотник, летевший на Москву», — написал Собянин в своём Telegram-канале.
Сообщение о ликвидации дрона появилось в 21:00. Власти уточнили, что на месте падения обломков БПЛА уже работают сотрудники экстренных служб.
Напомним, сегодня вечером была временно приостановлена работу московских аэропортов Внуково и Шереметьево. Как писал Собянин в 18:23, 18:42 и 18:29, ПВО успела ликвидировать три беспилотника.
