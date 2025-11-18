Ричмонд
В Ростове водитель иномарки врезался в две машины и сбежал с места ДТП

Полицейские ищут водителя «Мерседес Бенц» после аварии на проспекте Королева в Ростове.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону водитель автомобиля «Мерседес Бенц» не справился с управлением и врезался в припаркованные «Чанган» и «Митсубиси». Предварительные детали аварии, произошедшей вечером 18 ноября, сообщили в управлении Госавтоинспекции.

Как уточнили в ведомстве, ДТП случилось около 18 часов на проспекте Королева. Кто именно находился за рулем автомобиля «Мерседес Бенц», пока неизвестно. Гонщик сбежал с места происшествия, его личность устанавливают.

Пострадавших нет.

Донских водителей просят строго соблюдать ПДД, постоянно следить за скоростью и дистанцией на дорогах. Нельзя совершать резкие маневры и отвлекаться.

