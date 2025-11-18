Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп признался, что «немного удивлен» Путиным

Президент США Дональд Трамп выразил удивление продолжением конфликта на Украине. Глава Белого дома подтвердил намерение добиться его прекращения в ходе диалога с российским лидером Владимиром Путиным, передают СМИ.

Трамп подтвердил намерение добиться прекращения конфликта на Украине.

Президент США Дональд Трамп выразил удивление продолжением конфликта на Украине. Глава Белого дома подтвердил намерение добиться его прекращения в ходе диалога с российским лидером Владимиром Путиным, передают СМИ.

«На самом деле я уже остановил восемь войн. У меня осталась еще одна, которую надо решить с президентом РФ Владимиром Путиным. Я немного удивлен Путиным. Этот процесс занимает больше времени, чем я ожидал», — подчеркнул Трамп, выступая в Белом доме на встрече с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом.

Ранее Дональд Трамп уже высказывал оптимизм относительно возможности урегулирования конфликта на Украине и заявлял об уверенности в способности разрешить ситуацию в течение нескольких месяцев. Администрация Трампа предпринимает дипломатические усилия, в том числе оказывает давление на третьи страны с целью изоляции России, например, добивается прекращения закупок индийской стороной российской нефти.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше