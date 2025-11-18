Трамп признался, что «немного удивлен» Путиным

«На самом деле я уже остановил восемь войн. У меня осталась еще одна, которую надо решить с президентом РФ Владимиром Путиным. Я немного удивлен Путиным. Этот процесс занимает больше времени, чем я ожидал», — подчеркнул Трамп, выступая в Белом доме на встрече с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом.