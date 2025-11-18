МВД проверяет сообщения о стрельбе на улице в Тюмени

Сотрудники правоохранительных органов проверяют сообщения о стрельбе на одной из улиц в Тюмени 18 ноября. Об этом заявили в пресс-службе УМВД Тюменской области.
Ранее в Сети появились сообщения о выстрелах из автоматов в районе жилого комплекса «Домашний» в городе. Согласно заявлениям, к инциденту может быть причастна компания мужчин.
В МВД сообщили, что информация об инциденте проверяется. На место также выехали сотрудники правоохранительных органов. Других деталей произошедшего ведомство не приводит.
Ранее KP.RU сообщал, что стрельба произошла в абхазской столице Сухум. По меньшей мере пять человек получили ранения в результате инцидента. В городе также был объявлен план-перехват для поиска причастных к стрельбе.